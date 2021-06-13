EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti

EURO 2020 B Grubu mücadelesinde Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi. St. Petersburg'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 3-0 kazandı. Karşılaşma boyunca rahat bir oyun sergileyen Belçika'da Lukaku attığı 2 golle takımın öne çıkan ismi oldu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında sahneye çıkan Romelu Lukaku, attığı golle takımını öne geçirdi. 34. dakikaya gelindiğinde Meunier farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Belçika, Rusya'ya geri dönüş şansını tanımadı ve dakikalar 88'i gösterdiğinde yeniden sahne alan Romelu Lukaku attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi. B Grubunda ilk maçında ilk galibiyetini alan Belçika, ikinci maçında Danimarka'yla karşı karşıya gelecek. İlk maçından eli boş ayrılan Rusya ise ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak.EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti
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