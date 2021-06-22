EURO 2020 B Grubu'nu 2. bitiren Danimarka'nın son 16 turunda rakibi Galler oldu

Danimarka ile Rusya, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan Danimarka, grubunu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi.

CHRISTENSEN'DEN JENERİKLİK GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Danimarka, 38. dakikada Damsgaard'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarı da gol düellosu yaşandı. 59. dakikada Yussuf Poulsen farkı ikiye çıkaran golü atarken Rusya 70. dakikada Dzyuba'nın penaltısıyla 2-1'i yakaladı. 80. dakikada ise Danimarka'da Christensen jeneriklik bir golle farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada Maehle farkı üçe çıkararak maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından gruptan 2. çıkan Danimarka'nın son 16 turunda rakibi Galler oldu.