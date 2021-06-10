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EURO 2020 başlıyor - Son Dakika

EURO 2020 başlıyor

10.06.2021 09:13
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EURO 2020, 1 yıllık beklemenin ardından yarın başlıyor.

EURO 2020, 1 yıllık beklemenin ardından yarın başlıyor. Turnuvanın açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, yarın İtalya'nın Başkenti Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TSİ saat 22.00'de başlayacak.

EURO 2020 yarın başlıyor. Geçtiğimiz yıl 10 Haziran'da ilk düdüğün çalması planlanan organizasyon, pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenmişti. UEFA'nın 60. yılı dolayısıyla 11 ülkede gerçekleşecek olan organizasyona; Roma (İtalya), Glasgow (İskoçya), Londra (İngiltere), Sevilla (İspanya), Amsterdam (Hollanda), Kopenhag (Danimarka), Münih (Almanya), Bükreş (Romanya), Budapeşte (Macaristan), St. Petersburg (Rusya) ve Bakü (Azerbaycan) şehirleri ev sahipliği yapacak. 11 farklı ülkede oynanacak olan karşılaşmalarda, ev sahipleri olmasına karşın Romanya ve Azerbaycan boy gösteremeyecek. Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar direkt olarak üst tura yükselirken, 6 grupta 3. sırayı alan en iyi 4 takım da üst tura yükselme başarısı gösterecek.

TÜM GÖZLER A MİLLİ TAKIM'IN ÜZERİNDE

1 yıllık pandemi rötarından sonra yarın başlayacak olan organizasyonda A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı; İtalya, Galler ve İsviçre ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Turnuvanın açılış karşılaşmasında yarın, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, ilk kez katıldığı bir organizasyonda açılış maçında boy göstermiş olacak. İtalya ile Roma'da karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, bu maçın ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçerek 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİLERDE EKSİK YOK

Turnuvaya hazırlanmak için ilk etap çalışmalarını Antalya'da gerçekleştiren A Milli Futbol Takımı, kadrosuna 30 oyuncu davet etmişti. İkinci etap çalışmalarını ise 26 futbolcuyla sürdüren kırmızı-beyazlılarda Gökhan Akkan, Efecan Karaca, Mahmut Tekdemir ve Halil Akbunar, kadrodan çıkan isimler oldu. 2 Haziran tarihinde Almanya'ya giden ve 9 Haziran'a kadar hazırlıklarını burada sürdüren ay-yıldızlılarda herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Dün sabah Almanya kampında son antrenmanını gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, daha sonra Paderborn'dan özel uçakla Roma'ya geldi ve kamp yapmaya başladı. Bugün turnuva öncesinde son antrenmanını Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek olan millilerin, İtalya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan - Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş - Okay, Kenan, Yusuf, Ozan, Hakan Çalhanoğlu - Burak Yılmaz"

TRİBÜNDE 18 BİN KİŞİ OLACAK

72 bin 698 seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda, pandemi önlemleri nedeniyle 18 bin taraftar yer alacak. A Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa'da yaşayan 3 bin seyirci destekleyebilecek. İtalya Hükümeti, Türkiye'den maça gelmek isteyenlere yasak getirirken, Avrupa'da oturum izni bulunan Türk vatandaşlarının ise karşılaşmaya girebileceğini belirtti. Dün itibariyle birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları, karşılaşmanın oynanacağı Roma'ya gelmeye başladı.

8. ULUSLARARASI TURNUVA

EURO 2020, Türkiye'nin yer aldığı 8. uluslararası turnuva ve 5. Avrupa şampiyonası olacak. Daha önce 1954 ve 2002 Dünya Kupası'nın yanı sıra 2003 Konfederasyon Kupası'nda boy gösteren A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ise ilk kez EURO 96'da sahaya çıktı. Ardından 2000, 2008 ve 2016 yıllarında Avrupa şampiyonasında yer alan milliler, yarın oynayacağı İtalya karşılaşmasıyla 5. kez Avrupa Şampiyonası macerasında bulunacak.

İTALYA VE İSVİÇRE İLE İKİNCİ KEZ AYNI GRUPTA

A milli Futbol Takımı, gruptaki rakiplerinden İtalya ve İsviçre ile daha önce Avrupa şampiyonası gruplarında mücadele etti. EURO 2000'de İtalya ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, topladığı 4 puanla İtalya'nın ardından ikinci sırayı alarak gruptan çıkma başarısı göstermişti. EURO 2008'de ise İsviçre ile aynı grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, İsviçre'yi geride bırakarak gruptan çıkmayı başarmış ve bu turnuvada yarı final oynamıştı.

İTALYA 7 MAÇTIR GOL YEMİYOR, 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

İtalya Milli Takımı bugüne kadar 4 kez Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, 1 kez de Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 1968 yılında bu kupayı kazanan Gök Maviler, 2000 yılında Fransa'ya, 2012 yılında ise İspanya'ya finalde kaybetti. FIFA Dünya Sıralaması'nda 7. sırada yer alan İtalya, teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından iyi bir ivme yakaladı. Son 28 resmi maçında mağlubiyet görmeyen İtalya, son 7 maçını da kazanırken, kalesinde gol görmedi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki 10 maçı da galibiyetle tamamlayan Mancini'nin ekibi, rakip filelere 37 gol atıp, ağlarında ise sadece 4 gol gördü. 26 kişilik kadroda Chelsea forması giyen Emerson ve Jorginho ile PSG forması giyen Veratti ve Florenzi dışındaki 22 futbolcu, İtalya Serie A'da forma giyiyor.

MİLLİLERDE 3 İSİM, İKİNCİ KEZ BU ARENADA

A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu dışındaki 23 futbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, ay-yıldızlı ekibin başında 77. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 76 maçta milliler, bu karşılaşmalarda 37 galibiyete imza atarken, 22 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, 17 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

EURO 2020 başlıyor

A Milli Futbol Takımı, İtalya, Milli, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor EURO 2020 başlıyor - Son Dakika Spor


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