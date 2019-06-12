EURO 2020 biletleri satışa çıktı
2 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:23 Kaynak: AA
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi. Almanya
, Azerbaycan
, Danimarka
, Hollanda
, İngiltere
, İrlanda Cumhuriyeti
, İskoçya, İspanya
, İtalya
, Macaristan
, Romanya
ve Rusya
'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak.
12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.
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