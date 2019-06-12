Son Dakika Haberleri: EURO 2020 biletleri satışa çıktı
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EURO 2020 biletleri satışa çıktı

2 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı.

EURO 2020 biletleri satışa çıktı, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.
Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak.
12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:23 Kaynak: AA
Spor
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