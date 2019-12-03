Son Dakika Haberleri: EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkıyor! İlk gelen alır...
Son Dakika Spor EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkıyor! İlk gelen alır... - Son Dakika Spor

EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkıyor! İlk gelen alır...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette "http://euro2020.com/tickets" adresi üzerinden yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00'da sona erecek.

EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkıyor! İlk gelen alır..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette "http://euro2020.com/tickets" adresi üzerinden yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00'da sona erecek.


UEFA'nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için UEFA "ilk gelen alır" genel satış prensibini uygulayacak.


EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Türkiye; Roma'da 12 Haziran'da İtalya, Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşamba, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:44:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkıyor! İlk gelen alır...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]