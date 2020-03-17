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Euro 2020 bir yıl sonraya ertelendi
6 saat önce
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi - AFP
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.
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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:49
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