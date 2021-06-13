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EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti

13.06.2021 20:58
EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti, System.String[]

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ilk karşılaşmasında mutlu sona ulaşamadı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev ise Makedonya adına turnuvada gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Öte yandan Avusturya da tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası galibiyetini aldı.

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya ile Kuzey Makedonya, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşı karşıya geldi. Avusturya 3-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrılırken gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

AVUSTURYA KALECİSİNDEN BÜYÜK HATA

İlk yarıda karşılıklı atakların olduğu mücadelede Avusturya 18. dakikada Lainer'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra rakibi üstünde baskısını artırmaya çalışan Kuzey Makedonya, Avusturya kalecisi Bachmann'ın hatasında 37 yaşındaki golcüsü Goran Pandev'le skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyunu Kuzey Makedonya kalesine yıkan Avusturya, 78. dakikada Gregoritsch ve 89. dakikada Arnautovic'le skoru 3-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.

TARİHE GEÇTİ

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Goran Pandev, Kuzey Makedonya adına tarihi golü atan isim oldu. 27 Haziran 1983 doğumlu Pandev, 37 yaşının son zamanlarında Kuzey Makedonya adını Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk oyuncu oldu ve tarihe geçti.

ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDILAR

Bu turnuvaya gelene kadar Avrupa Şampiyonası tarihinde henüz galibiyet alamayan ülkeler arasında en fazla maça çıkan takım olan Avusturya, 7. maçında ilk zaferine ulaştı.

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti

Avusturya, Makedonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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