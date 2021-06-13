EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu
13.06.2021 22:11
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Hollanda Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta pandemi sonrası normale dönen tribünlerden renkli görüntüler objektiflere yansıdı. Dün akşam oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Christian Eriksen'i de unutmayan taraftarlar, yıldız futbolcu için üzerinde 'Güçlü kal' yazan bir pankart açtı.
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşılaşıyor. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta pandemi sonrası tribünlere dönen seyirciler renkli görüntüler oluşturdu.
ERİKSEN'İ UNUTMADILAR
Dün akşam oynanan Danimarka- Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve kalp masajının ardından hayata dönen Christian Eriksen'i de unutmayan seyirciler, yıldız futbolcu için üzerinde 'Güçlü kal' yazan bir pankart açtı.
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13.06.2021 23:26:12. #1.11#
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