EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşılaşıyor. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta pandemi sonrası tribünlere dönen seyirciler renkli görüntüler oluşturdu.

ERİKSEN'İ UNUTMADILAR

Dün akşam oynanan Danimarka- Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve kalp masajının ardından hayata dönen Christian Eriksen'i de unutmayan seyirciler, yıldız futbolcu için üzerinde 'Güçlü kal' yazan bir pankart açtı.