EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti
13.06.2021 23:53
EURO 2020 C Grubu maçında Hollanda, Johan Cruijff Arena'da Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Temposuyla nefes kesen karşılaşmada Hollanda 2-0 öne geçmesine rağmen Ukrayna 2-2'yi yakalamayı başardı. Portakallar'da Dumfries 85. dakikada sahneye çıkarak galibiyeti getiren golü attı. Bu sonucun ardından grupta Avusturya, 3 puanla 1. sıraya yerleşirken aynı puanda bulunan Hollanda 2. sırada yer aldı.
EURO 2020 C Grubu'nda Hollada ile Ukrayna, Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Son dakikasına kadar büyük bir heyecana sahne olan maçta Portakallar sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
HOLLANDA KAÇTI, UKRAYNA KOVALADI
Karşılıklı ataklarla başlayan maçta Ukrayna kalecisi Bushchan gösterdiği performansla ilk yarıya damga vurdu. Kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci ilk yarının 0-0 bitmesindeki en büyük aktör oldu. Ancak ikinci yarıda iki takım da savunma güvenliğinden taviz vererek rakip kalede gol aradı. Hollanda, 52. dakikada Wijnaldum ve 59. dakikada Weghorst'la skoru 2-0'a getirdi. Ukrayna için tam her şey bitti derken Yarmolenko, 75. dakikada sahneye çıktı ve farkı 1'e indiren golü attı. Bu golün öz güveniyle baskısını artıran Ukrayna, 4 dakika sonra Yaremchuk'la 2-2'yi yakaladı. Tarihi bir geri dönüş için sadece bir gole ihtiyacı olan Ukrayna'ya Dumfries 'dur' dedi. 25 yaşındaki futbolcu 85. dakikada attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.
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