İngiltere ile Çekya, Wembley Stadı'nda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan İngiltere, 7 puanla gruptan lider çıktı.
Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran İngiltere, 12. dakikada Sterling'in golüyle öne geçti. Bu gole reaksiyon vermek isteyen Çekya ikinci yarıda baskısını artırmaya çalışsa da İngilizler buna izin vermedi ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Bu sonucun ardından İngiltere gruptan 1. çıkarken, Çekya 3. sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › EURO 2020 D Grubu'nda Çekya'yı 1-0 yenen İngiltere namağlup bir üst tura yükseldi - Son Dakika Spor