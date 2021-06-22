EURO 2020 D Grubu'nda Çekya'yı 1-0 yenen İngiltere namağlup bir üst tura yükseldi

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Çekya'yı 1-0 mağlup etti ve gruptan namağlup çıktı. Bu sonucun ardından Çekya, grupta 4 puanla 3. oldu ve en iyi dört üçüncüden biri olmak için diğer maçları beklemeye başladı. İngiltere ise son 16 turunda F Grubu'nda yer alan ve turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, Almanya ve Portekiz takımlarından biriyle eşleşmesi bekleniyor. F Grubu'nda yer alan bir diğer takım Macaristan'ın da İngilizlere matematiksel olarak rakip olma şansı var.

İngiltere ile Çekya, Wembley Stadı'nda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan İngiltere, 7 puanla gruptan lider çıktı. İNGİLTERE SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran İngiltere, 12. dakikada Sterling'in golüyle öne geçti. Bu gole reaksiyon vermek isteyen Çekya ikinci yarıda baskısını artırmaya çalışsa da İngilizler buna izin vermedi ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Bu sonucun ardından İngiltere gruptan 1. çıkarken, Çekya 3. sırada yer aldı.

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