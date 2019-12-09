EURO 2020 - Daily Telegraph: Dünya Dopingle Mücadele Kurumu, Rusya'nın turnuvaya katılmasını...

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) bugün İsviçre'nin Lozan kentinde yapacağı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilip edilmemesiyle ilgili kararını açıklayacak. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, alınacak karar ne olursa olsun Rusya'nın EURO 2020 finallerinde mücadele etmesinin engellenmeyeceğini yazdı.

Daily Telegraph'ın spor ekindeki Ben Rumsby imzalı haberde, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanmasının önünde de herhangi bir engel olmadığı belirtildi.

Rusya, EURO 2020'de maçların oynanacağı 12 ülkeden biri.

Turnuvada B Grubu'nda Rusya- Belçika ve Rusya Finlandiya maçları St. Petersburg'da oynanacak.

Daily Telegraph, Rusya'nın EURO 2020'de mücadele etmesinin ve 2021 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasının şimdiden WADA'nın alacağı karara gölge düşürdüğünü ve kurumun itibarına zarar verdiğini yazdı.

Doping skandalı

Rusya'nın yıllardır bilinçli bir şekilde sporcularının doping yapmasına yeşik ışık yaktığı ve doping testlerinin sonuçlarının negatif çıkması için manipülasyonda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

WADA'nın Rusya aleyhine alacağı herhangi bir karar, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) temyize götürülebilecek.

Rusya ise suçlamaları reddediyor.

67 Rus sporcunun, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmalarına izin verilmemişti. Bu sporcular arasında kadınlar sırıkla atlamada 2 kez olimpiyat şampiyonu olan Yelena Isinbayeva da vardı.

WADA'nın Rusya'yı cezalandırmasını halinde, Rus sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sadece doping testinden geçerek "temiz kağıdı almaları" halinde Olimpiyat bayrağıyla yarışabilecek. Rusya, 2022 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanması halinde, turnuvadan men edilebilecek.