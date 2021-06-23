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EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek - Son Dakika
BBC

EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek

23.06.2021 13:10
EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek, System.String[]

Macaristan'da hükümetin LGBT+ bireylere yönelik ayrımcı tutumu, Almanya'nın ardından Hollanda tarafından da EURO 2020 karşılaşmalarında protesto edilecek.

Macaristan'da hükümetin LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı tutumu, Almanya'nın ardından Hollanda tarafından da protesto edilecek.

Hollanda Milli Takımı kaptanı Georginio Wijnaldum, Pazar aşamı Budapeşte'de oynayacakları Avrupa Şampiyonası 2. tur karşılaşmasına, kolunda gök kuşağı renklerine boyanmış bir kalp ve "OneLove" (tek aşk) yazan bir bantla çıkacak.

Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz Partisi'nin önerisiyle geçen hafta Macaristan'da reşit olmayan kişiler arasında eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini yasaklayan düzenleme hayata geçirildi.

Yasa kapsamında heteroseksüel olmayan cinsel içerikli kitap, film ve diğer medya ürünleri ile "transseksüelliğin normalleştirildiği" reklamlar yasaklandı.

Avrupa Birliği (AB) yönetiminin sert bir dille eleştirdiği bu düzenlemeye, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımlar da tepki gösteriyor. Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, eleme grubundaki ilk 2 maça, kolunda gökkuşağı renklerinden oluşan bir kaptanlık bandı ile çıktı,

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından yapılan incelemede, Neuer'in taktığı ve LGBT+ bireylerin haklarını simgeleyen gökkuşağı renklerinin, herhangi bir olumsuzluk teşkil etmediği belirtildi.

Hollanda Milli Takımı kaptanı Wijnaldum da, Pazar akşamı Budapeşte'de oynayacakları 2. tur maçında, LGBT+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto etmek için, özel bir kol bandı takacak.

Wijnaldum, gökkuşağı renklerinden oluşan bir kalp ile "OneLove, futbol birleştirir" yazılı bir kaptanlık bandıyla sahaya çıkacak. Hollanda Milli Takımı kaptanı, "Her türlü dışlama ve ayrımcılığa karşıyız. Dünyanın herhangi bir yerinde ayrımcılığa uğradığını hisseden herkesi destekliyoruz" dedi.

Wijnaldum, bu bandı takarak, milli takım olarak kapsayıcılığı ve birleştiriciliği temsil ettikleri mesajını vurgulamak istediklerini söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Macaristan'daki düzenlemeyi "hiçbir şekilde kabul edilemez" bulduğunu ancak milli takımın bu konuda bir açıklama yapmasına gerek olmadığını savunuyordu.

UEFA ışıklandırmaya izin vermedi

Rutte, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, protesto etmeninin siyasi bir görev olduğunu belirterek, "Sporcuları bunun dışında tutun" demişti.

Hollanda Milli Takımı, Kasım 2020'de İspanya'ya karşı oynadığı maç öncesinde de, sahaya OneLove logosu bulunan ısınma formaları ile çıkmıştı.

Almanya'nın Münih Belediyesi de, Macaristan ile Çarşamba akşamı oynanacak Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesinde Allianz Arena Stadyumu'nu gök kuşağı renkleriyle aydınlatmayı kararlaştırmıştı.

Ancak Alman medyası, UEFA'nın bu ışıklandırmaya izin vermediğini duyurdu. UEFA, kurallar gereği, stadyumların, sadece turnuvaya katılan ülkelerin renkleriyle aydınlatabileceğini belirterek, Münih Belediyesi'nin talebini reddetti.

Bunun üzerine belediye, kentte stadyuma çevresindeki bazı büyük binaların gökkuşağı renkleriyle aydınlatılmasını kararlaştırdı.

EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek
EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek

Macaristan, Protesto, Hollanda, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek - Son Dakika Dünya

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