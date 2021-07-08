EURO 2020'de başarısız olan Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş istifaya davet edildi

Şenol Güneş istifaya davet edildi. Uluslar Ligi ve EURO 2020'deki kötü sonuçlardan sonra büyük fatura Şenol Güneş'e kesildi. İsviçre maçından sonra, "Ben yönetime, gerekirse kamuoyuna hesap veririm" dedikten sonra sessizliğe gömülen tecrübeli hocanın bugün basın toplantısı yapacak olması futbolseverleri çıldırttı.

"İSTİFA ET"

Şenol Güneş'in uzun süre sessiz kalmasına tepki gösterildi. 'Şenol Güneş konuşma istifa et' hashtagine kısa sürede yorum yağdı. Türk futbolseverlerin çoğunluğu Şenol Güneş'i takımın başında görmek istemiyor.