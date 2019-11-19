Euro 2020'de bazı gruplar belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek 24 takımın 19’u hâli hazırda belli oldu. Geride kalan beş takımın biri, bu akşam oynanacak eleme maçları sonunda belli olacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi’nde gruplarında ilk sırayı alan takımların kendi aralarında oynayacakları play-off müsabakalarına göre belirlenecek.

Şu ana kadar Euro 2020 vizesi alan takımlar şunlar: Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, Portekiz, Rusya, Türkiye, Ukrayna.

Bu 19 ülke, ülke puanları doğrultusunda dört farklı torbaya dağıldı:

1. Torba: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya2. Torba: Fransa, Polonya, Danimarka, Hırvatistan, Hollanda, Portekiz3. Torba: Rusya, İsviçre, Türkiye, Avusturya, İsveç, Çekya4. Torba: Finlandiya, İzlanda*, Bosna Hersek*, İskoçya*, Gürcistan*

*UEFA Uluslar Ligi play-off’larını geçerek Euro 2020’ye katılması muhtemel ülkeler.

Euro 2020’de maçlar 12 farklı ülkede oynanacak. Altı gruplu şampiyonada, her gruba iki farklı ülke ev sahipliği yapacak. Gruplara ev sahipliği yapacak ülkeler şu şekilde:

A Grubu: İtalya ve AzerbaycanB Grubu: Rusya ve DanimarkaC Grubu: Hollanda ve RomanyaD Grubu: İngiltere ve İskoçyaE Grubu: İspanya ve İrlanda CumhuriyetiF Grubu: Almanya ve Macaristan

Turnuvaya katılma hakkı kazanan ülkeler, eğer aynı zamanda ev sahipliği de yapıyorlarsa, grup maçlarını kendi ülkelerinde oynayacaklar. Dolayısıyla bazı gruplar kuralar henüz çekilmemesine rağmen şekillenmiş durumda.

İtalya, Danimarka, Rusya, Hollanda, İngiltere, İspanya ve Almanya; turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler oldukları için grupları belli olan uluslar arasında. Bunun yanı sıra ev sahipliği yapmayan bazı ülkelerin de çeşitli koşullar sonucunda hangi grupta yer alacağı belli oldu.

İtalya, ev sahibi olduğu için A Grubu’nda yerleşti. Aynı şekilde Rusya ve Danimarka da ev sahipliği nedeniyle B Grubu’nda yer alıyorlar. Bunun yanı sıra, Ukrayna birinci torba takımı olduğu ve politik nedenlerden dolayı Rusya ile aynı gruba yerleşemediğinden dolayı otomatik olarak C Grubu’na yerleşti. Belçika ise kalan tek birinci torba takımı olarak B Grubu’nda yer aldı.

Gruplara dördüncü torbadan giriş yapacak takımların dördü, UEFA Uluslar Ligi play-off’larından gelecek. Diğer iki takımdan biri Finlandiya’yken, diğeri ise bu akşam oynanacak eleme maçları sonunda belli olacak. Finlandiya’nın, Uluslar Ligi’nden gelmesi muhtemel ülkelerin ev sahipliğinden ötürü B Grubu’nda yer alması kesinleşmiş durumda.

Tüm bunlar sonucunda B Grubu tamamen şekillenirken, C Grubu’nun ise iki üyesi belli oldu. Euro 2020 grupları’nun son hâlleri şöyle:

A Grubu: İtalya, Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan, Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya, Play-off

B Grubu: Belçika, Danimarka, Rusya, Finlandiya

C Grubu: Ukrayna, Hollanda, Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya, Play-off

D Grubu: İngiltere, Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan, Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya, Play-off

E Grubu: İspanya, Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan, Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya, Play-off

F Grubu: Almanya, Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan, Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya, Elemelerden gelecek ekip