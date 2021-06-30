EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 Son 16 Turu'na sürpriz sonuçlar damga vurdu. Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'ndan son 16'ya yükselen Almanya, Portekiz ve Fransa turnuvaya veda etti. İsviçre, Fransa'yı; Çekya ise Hollanda'yı eledi ve çeyrek finalin sürpriz takımları olarak dikkat çektiler.

ÇEYREK FİNALDE DEV KARŞILAŞMA

EURO 2020 Çeyrek Final Turu'nda eşleşmeler belli oldu. İtalya ile Belçika'nın karşılaşacağı mücadele turnuvada erken final niteliğiyle dikkat çekti.

EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

2 Temmuz 2021/19.00: İsviçre - İspanya (Saint-Peterburg Stadyumu, Saint-Peterburg)

2 Temmuz 2021/22.00: Belçika - İtalya (Allianz Arena, Münih)

3 Temmuz 2021/19.00: Çekya - Danimarka (Olimpiyat Stadyumu, Bakü)

3 Temmuz 2021/21.00: Ukrayna - İngiltere (Olimpiyat Stadyumu, Roma)