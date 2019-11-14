EURO 2020'de cuma maçları programı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.
Günün öne çıkan maçında, F Grubu'nda ilk ikiye girme mücadelesi veren Romanya ile İsveç karşılaşacak. J Grubu'nun dikkati çeken mücadelesinde ise Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya gelecek.
Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
D Grubu
22.45 İsviçre-Gürcistan
22.45 Danimarka-Cebelitarık
F Grubu
20.00 Norveç-Faroe Adaları
22.45 İspanya-Malta
22.45 Romanya-İsveç
J Grubu
20.00 Finlandiya-Liechtenstein
20.00 Ermenistan-Yunanistan
22.45 Bosna Hersek-İtalya
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