EURO 2020'de cuma maçları programı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.



Günün öne çıkan maçında, F Grubu'nda ilk ikiye girme mücadelesi veren Romanya ile İsveç karşılaşacak. J Grubu'nun dikkati çeken mücadelesinde ise Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya gelecek.



Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



D Grubu



22.45 İsviçre-Gürcistan



22.45 Danimarka-Cebelitarık



F Grubu



20.00 Norveç-Faroe Adaları



22.45 İspanya-Malta



22.45 Romanya-İsveç



J Grubu



20.00 Finlandiya-Liechtenstein



20.00 Ermenistan-Yunanistan



22.45 Bosna Hersek-İtalya

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