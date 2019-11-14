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EURO 2020'de cuma maçları programı

7 saat önce

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.

EURO 2020'de cuma maçları programı, System.String[]

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.


Günün öne çıkan maçında, F Grubu'nda ilk ikiye girme mücadelesi veren Romanya ile İsveç karşılaşacak. J Grubu'nun dikkati çeken mücadelesinde ise Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya gelecek.


Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


D Grubu


22.45 İsviçre-Gürcistan


22.45 Danimarka-Cebelitarık


F Grubu


20.00 Norveç-Faroe Adaları


22.45 İspanya-Malta


22.45 Romanya-İsveç


J Grubu


20.00 Finlandiya-Liechtenstein


20.00 Ermenistan-Yunanistan


22.45 Bosna Hersek-İtalya

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Romanya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:28 
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