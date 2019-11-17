Son Dakika Haberleri: Euro 2020'de hangi takımlar finallere kaldı, Türkiye'nin Avrupa karnesi nasıl?
Son Dakika Spor Euro 2020'de hangi takımlar finallere kaldı, Türkiye'nin Avrupa karnesi nasıl? - Son Dakika Spor

Euro 2020'de hangi takımlar finallere kaldı, Türkiye'nin Avrupa karnesi nasıl?

6 saat önce

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri pazartesi günü oynanacak 10'uncu ve son müsabakalarla tamamlanıyor. Türkiye, Fransa ile birlikte H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayarak finallere doğrudan katılacak. Finlandiya tarihinde bu başarıya ilk kez ulaştı. Türkiye'nin Avrupa'daki karnesi nasıl?

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2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri pazartesi günü oynanacak 10'uncu ve son müsabakalarla tamamlanıyor. Toplam 10 grupta 55 takımın mücadele ettiği elemelerde, grupları ilk 2 sırada bitiren 2 takım ve 3'üncülükle tamamlayan en iyi 4 takım finallere katılmaya hak kazanacak.


Euro 2020'de bir önceki turnuvada olduğu gibi 24 takım mücadele edecek. Türkiye ve Fransa H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

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Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:49 
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