EURO 2020'de Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yenerek C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi

EURO 2020 C Grubu maçında Hollanda, Johan Cruijff Arena'da Avusturya'yla karşı karşıya geldi. Portakallar mücadeleden 2-0 üstün ayrılarak grupta liderliğini korudu.

HOLLANDA 2'DE 2 YAPTI

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Hollanda henüz maçın 10. dakikasında Depay'la 1-0 öne geçti. Bu golün ardından defans güvenliği konusunda daha esnek olan rakibine karşı net fırsatları değerlendiremeyen Portakallar, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda maçı biraz rölantiye alan Hollanda yine de net fırsatlar yakaladı. Portakallar'da 67. dakikada Dumfries'in attığı golle maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından Hollanda 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

DUMFRIES VAN NISTELROOY'U GEÇTİ

Hollanda'nın sağ çizgi oyuncusu Dumfries, iki maçta da attığı golle ülkesinin tarihine geçti. Genç oyuncu Denzel Dumfries, Ruud van Nistelrooy'dan sonra Hollanda adına ilk iki Avrupa Şampiyonası maçında gol atan ikinci oyuncu oldu