EURO 2020'de şampiyon İtalya

EURO 2020 finalinde Wembley Stadyumu'nda İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında mücadeleyi 3-2 kazanan İtalya kupanın sahibi oldu.

BONUCCI'DEN HAYATA DÖNDÜREN GOL

İngiltere hızlı başladığı final karşılaşmasında henüz 2. dakikada Luke Shaw'un golüyle 1-0 öne geçti. Turnuva boyunca sergiledikleri kapalı futbolu final maçında da sürdüren İngilizlere, İtalyanlar ilk yarıda bir çözüm bulamadı. İkinci yarıya topa hakim olarak başlayan İtalya, İngiltere kalesinde baskısını biraz daha hissettirmeye başladı. 67. dakikada İngiltere kalesinde yaşanan karambolde topu ağlara gönderen Bonucci, İtalya'ya eşitliği getirdi. Bu golle birlikte tecrübeli savunmacı, Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla biterken uzatma devrelerinde eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında İtalya, İngiltere'yi 3-2 yendi ve Avrupa'nın yeni şampiyonu oldu.

53 YIL SONRA YENİDEN ŞAMPİYON

İtalya tarihinde 2. kez Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 53 yıl sonra yeniden bu zafere ulaşmış oldu.