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EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

24.06.2021 00:29
EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup müsabakaları tamamlanırken, son 16 turunda oluşan eşleşmeler de belli oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup müsabakaları tamamlanırken, son 16 turunda oluşan eşleşmeler de belli oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları bu akşam oynanan müsabakaların ardından noktalandı ve son 16 turu eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Son 16 turu karşılaşmaları 26, 27, 28 ve 29 Haziran'da oynanacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından oluşan eşleşmeler ve müsabaka tarihleri şu şekilde:

26 Haziran Cumartesi

İtalya - Avusturya

Galler - Danimarka

27 Haziran Pazar

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

28 Haziran Pazartesi

Hırvatistan - İspanya

Fransa - İsviçre

29 Haziran Salı

İngiltere - Almanya

İsveç - Ukrayna - İSTANBUL

Avrupa Şampiyonası, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor


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