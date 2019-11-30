Son Dakika Haberleri: EURO 2020'de Türkiye'nin maç takvimi belli oldu
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EURO 2020'de Türkiye'nin maç takvimi belli oldu

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin maç takvimi belli oldu.

EURO 2020'de Türkiye'nin maç takvimi belli oldu, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin maç takvimi belli oldu.

Organizasyonun yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Milliler, ikinci ve üçüncü maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile karşılaşacak.

Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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