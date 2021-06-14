EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

EURO 2020'de çarşamba günü oynanacak Türkiye- Galler maçını Portekizli Artur Dias yönetecek. A Grubu'ndaki ilk karşılaşmada İtalya'ya 3-0 yenilen Milli Takımımız, bu karşılaşmada mutlak 3 puan hedefliyor. Bu karşılaşma Azerbaycan Bakü'de 19.00'da başlayacak.

BERABERLİK İŞİMİZE YARADI

Galler ve İsviçre'nin 1-1 berabere kalması grupta en çok bizim işimize yaradı. Bu iki takımdan birisi üç puan alsaydı ikincilik için şansımız zora girecekti, üçüncülükte de averajda sıkıntı yaşayabilirdik. Ay-Yıldızlı takımımız bu fırsatı geri çevirmemek zorunda.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki karşılaşmayı tribünden izleyeceğini açıkladı. Erdoğan, bu karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber izleyecek.