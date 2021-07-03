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Euro 2020 delta varyantının daha fazla yayılmasına mı neden olabilir mi? - Son Dakika
BBC

Euro 2020 delta varyantının daha fazla yayılmasına mı neden olabilir mi?

03.07.2021 16:00
Euro 2020 delta varyantının daha fazla yayılmasına mı neden olabilir mi?, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 11 farklı ülkede düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020), koronavirüs delta varyantının daha fazla yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 11 farklı ülkede düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020), koronavirüs delta varyantının daha fazla yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Örgüte göre, geçen hafta Avrupa'da vaka sayıları yüzde 10 oranında arttı ve Euro 2020', delta varyantı için yeni bir "oyun alanına" dönüşebilir.

Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da da hızla yayılan delta varyantı, Avrupa Şampiyonası maçlarına izleyen taraftarlar arasında da yoğun şekilde görülmeye başlandı.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanan Belçika - Finlandiya grup eleme maçı sonrası, 300 Finlandiyalı taraftarın Covid testi pozitif çıktı.

İskoçya Milli Takımı maçlarını takip eden yaklaşık 2 bin taraftarda da koronavirüs enfeksiyonuna rastlandı.

Geçen hafta Avrupa genelinde koronavirüs vakalarının sayısı yüzde 10 arttı. Bu gelişme, Dünya Sağlık Örgütü'nü endişelendiriyor. Örgütün Avrupa şubesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın "delta varyantı için bir oyun alanı" oluşturmasından korkuyor.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, Belçika'da kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, enfeksiyonların tribün ya da saha içinde fazla yaygın olmadığını belirterek, asıl sorunun otobüslerle toplu halde stadyuma giden taraftarlar ile maç sonrası düzenlenen kutlamalardan kaynaklandığını vurguladı.

'Disiplin içinde kalırsak bu sorunu çözebiliriz'

Stadyuma gidemeyen taraftarların, ekranlar karşısında toplu maç izleme etkinlikleri ve atılan gol sonrası sevinçle birbirlerine sarılıp tezahürat yapmaları da, salgının yayılmasındaki bir başka önemli etken olarak görülüyor.

Kluge, şampiyonaya ev sahipliği yapan kentlerin bu konulara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, taraftarların da bireysel disiplin ve sosyal mesafe kuralına uyarak, salgının yayılmasını önleyebilecekleri uyarısında bulundu. Hans Kluge, "Disiplin içinde kalırsak bu sorunu çözebiliriz" dedi.

Şampiyona farklı ülkelerde gerçekleştirildiği için her ülke, stadyumlara ne kadar seyirci alınacağına kendisi karar veriyor.

Macaristan, stadyumların tamamen dolmasına izin verirken, Rusya kapasitenin sadece yüzde 45'ine seyirci aldı. Almanya ve İtalya ise, her 5 koltuktan birinin dolmasına izin verdi.

Euro 2020 finalinin oynanacağı İngiltere'deki Wembley stadyumunun ise yüzde 75'ine seyirci alınacak. Final maçı için yaklaşık 67 bin seyirciye bilet ayrılacak. Taraftarlar, negatif test sonucu veya tamamlanmış aşı sertifikası göstermeleri koşuluyla stadyuma alınacak.

Avrupa Futbol Federasyonu'na (UEFA), 67 bin taraftarın finalleri izlemesine izin verilmesi, futbol açısından sevindirici bir haber.

'UEFA çok sorumsuz davranıyor.'

Ancak sağlık otoriteleri ve Avrupalı liderler pek de aynı görüşte değil. Belçika'da yayımlanan De Standaard gazetesine göre, İngiltere'de delta varyantı nedeniyle durum giderek daha kötüleşiyor.

Özellikle Almanya, İngiltere'deki durum nedeniyle kaygılı. Salgın ortamında İngiltere'nin stadyumları on binlerce kişiye açma kararı, Almanya hükümeti tarafından "garip bir seçim" olarak değerlendiriliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "UEFA çok sorumsuz davranıyor. Bunun ticari çıkarlarla ilgisi olmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile görüşerek, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamalarının daha da katılaştırılmasını istedi.

Delta oldukça varyantının yaygın olduğu İngiltere'de, on binlerce kişinin toplu halde maç izlemesine izin verilecek olmasına, sağlık otoriteleri de kaygıyla yaklaşıyor.

Euro 2020 delta varyantının daha fazla yayılmasına mı neden olabilir mi?
Euro 2020 delta varyantının daha fazla yayılmasına mı neden olabilir mi?

Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Sağlık Örgütü, Euro 2020, Futbol, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Euro 2020 delta varyantının daha fazla yayılmasına mı neden olabilir mi? - Son Dakika Dünya

BBC

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