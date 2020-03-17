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EURO 2020'den sonra Copa America da ertelendi
6 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bu yaz düzenlenmesi planlanan Copa America da korona virüs sebebiyle 2021 yılının Haziran ayına ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:39 Kaynak: İHA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bu yaz düzenlenmesi planlanan Copa America da korona virüs sebebiyle 2021 yılının Haziran ayına ertelendi.
Dünyanın birçok bölgesini etkisi altına alan korona virüs sebebiyle spor organizasyonları da ertelenmeye devam ediyor. Bu bağlamda 2021 yılına alınan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ardından bu yaz yapılması planlanan Copa America da ertelendi. Süper Lig'den de Isla, Falcao, Muslera gibi yıldız futbolcuların mücadele etmesi beklenen turnuva, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. - İSTANBUL
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