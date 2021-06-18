EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti

Sanki hiçbir şey yapmamış gibi! Deniz Poyraz'ı canice katleden saldırgandan tuhaf istek

EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde Krestovskiy şehrinde oynanan mücadelede Slovakya'yı ağırladı. Karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılan mavi-sarılılar liderliğe yükseldi.

İSVEÇ LİDERLİĞE OTURDU

İki takımın da rakibini 2. bölgede karşıladığı maç, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. İsveç'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti. Bu sonucun ardından İsveç, puanını 4'e çıkararak liderliğe yükseldi. Slovakya ise 3 puanda kaldı. İsveç, grubun üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. Slovakya ise İspanya ile mücadele edecek.