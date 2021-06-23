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EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi - Son Dakika

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi

23.06.2021 21:13
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi, System.String[]

EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Polonya'yı 90+3'te attığı golle yıktı ve lider olarak bir üst tura yükseldi. İsveç'in 3-2 kazandığı maçın ardından Polonya, grubu son sırada bitirerek turnuvaya veda etti.

İsveç ile Polonya, EURO 2020 E Grubu maçında Rusya'da Saint- Petersburg'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son dakikada attığı golle 3-2 kazanan İsveç, gruptan lider çıktı.

POLONYA, EURO 2020'YE VEDA ETTİ

İsveç'in gollerini 2 ve 59. dakikada Emil Forsberg, 90+3. dakikada Viktor Claesson kaydetti. Polonya'nın golleri 61 ve 84. dakikada Robert Lewandowski'den geldi. Bu sonucun ardından İsveç puanını 5'ye yükseltti ve gruptan lider olarak çıktı. Polonya 2 puanla grubu son sırada tamamladı.

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi

Polonya, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi - Son Dakika Spor


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