EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi

İsveç ile Polonya, EURO 2020 E Grubu maçında Rusya'da Saint- Petersburg'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son dakikada attığı golle 3-2 kazanan İsveç, gruptan lider çıktı.

POLONYA, EURO 2020'YE VEDA ETTİ

İsveç'in gollerini 2 ve 59. dakikada Emil Forsberg, 90+3. dakikada Viktor Claesson kaydetti. Polonya'nın golleri 61 ve 84. dakikada Robert Lewandowski'den geldi. Bu sonucun ardından İsveç puanını 5'ye yükseltti ve gruptan lider olarak çıktı. Polonya 2 puanla grubu son sırada tamamladı.