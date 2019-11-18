EURO 2020 Elemeleri: Andorra: 0 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. H Grubu'nu 23 puanla 2. olarak tamamlayan milliler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın orta alandan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Kaan Ayhan'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
86. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Yusuf Yazıcı ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpasın önünde Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
90. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda top Ildefons Lima'dan döndü.
Stat: Nacional Andorra la Vella
Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx
Andorra: Josep Gomes xx (Ferran Pol dk. 87 ?), Ildefons Lima xx, Joan Cervos xx, Moises San Nicolas xx, Max Llovera xx, Marc Vales xx, Marc Rebes xx, Ludovic Clemente xx (Jesus Rubio dk. 85 ?), Alexandre Martinez xx, Jordi Alaez xx (Victor Rodriguez dk. 71 x), Cristian Martinez xx
Yedekler: Marc Garcia, Emili Garcia, Sergi Moreno, Marc Pujol, Sebastian Gomez, Ricard Fernandez
Teknik Direktör: Koldo
Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Ozan Kabak xx, Merih Demiral xx (Mert Çetin dk. 80 x), Kaan Ayhan xx, Ömer Bayram xx, Nazım Sangare xx, Yusuf Yazıcı xx, Ozan Tufan xx, Hakan Çalhanoğlu xx (Berkay Özcan dkç 60 xx), Ahmed Kutucu xx (Emre Kılınç dk. 85 ?), Enes Ünal xxx
Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Deniz Türüç, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Enes Ünal (dk. 17), Enes Ünal (dk. 21 pen.) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Ildefonso Lima, Max Llovera, Marc Vales (Andorra), Kaan Ayhan (Türkiye)
(İHA)