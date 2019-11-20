Son Dakika Haberleri: EURO 2020 elemeleri: En çok gol atan, gol yiyen, en az kart gören takımlar hangileri? Gol kralı kim?
Son Dakika Dünya EURO 2020 elemeleri: En çok gol atan, gol yiyen, en az kart gören takımlar hangileri? Gol kralı kim? - Son Dakika Dünya

EURO 2020 elemeleri: En çok gol atan, gol yiyen, en az kart gören takımlar hangileri? Gol kralı kim?

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin sona ermesiyle turnuvaya katılacak 24 milli takımdan 20'si belli oldu. Takım ve bireysel istatistiklere baktığımızda en çok gol atan, kalesinde gol bulan, kart gören takımların performansları hakkında önemli bilgilere ulaşıyoruz

EURO 2020 elemeleri: En çok gol atan, gol yiyen, en az kart gören takımlar hangileri? Gol kralı kim?, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin sona ermesiyle, turnuvaya katılacak 24 takımdan 20'si belli oldu. Türkiye, H Grubu'nda Fransa'yla birlikte EURO 2020 vizesi alan ülke oldu.


Mars 2019'dan bu yana her takım 10 maç oynadı. Karşılaşmalar sonrasında takım ve bireysel istatistiklere baktığımızda en çok gol atan, gol yiyen, kart gören takımların performansları hakkında önemli bilgilere ulaşıyoruz.

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Futbol, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:49 
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