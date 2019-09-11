Son Dakika Haberleri: EURO 2020 elemeleri: Moldova'yı 4-0 yenen Türkiye, averajla Fransa'nın ardından grup ikincisi
Son Dakika Spor Haber

EURO 2020 elemeleri: Moldova'yı 4-0 yenen Türkiye, averajla Fransa'nın ardından grup ikincisi

56 dakika önce

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı yenerek puanını 15'e çıkardı.

EURO 2020 elemeleri: Moldova'yı 4-0 yenen Türkiye, averajla Fransa'nın ardından grup ikincisi, System.String[]

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı 4-0 yenerek puanını 15'e çıkardı. Türkiye bu sonuçla grupta ikinci sıradaki yerini korudu.


Ay-yıldızlı ekip, 37. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci golü 57'de Deniz Turuç kaydetti. 79. dakikada Cenk Tosun tekrar sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Yusuf Yazıcı Türkiye'nin dördüncü golüne imza attı.

Euronews.com'da Görüntüle

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi!
Türkiye'de satılan eski iPhone'lar, Amerika'daki yeni modellerinden daha pahalı! Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı! Vedat Muriç, İngiltere karşısında şov yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 01:11:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EURO 2020 elemeleri: Moldova'yı 4-0 yenen Türkiye, averajla Fransa'nın ardından grup ikincisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]