Son Dakika Haberleri: EURO 2020 Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor EURO 2020 Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (İlk yarı)

EURO 2020 Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (İlk yarı)

10 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlıyor.

EURO 2020 Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (İlk yarı), System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Cenk'in rakiplerini çalımlayarak sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


36. dakikada sol taraftan Memushaj'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Djimitsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


45+5. dakikada ceza yayı önünden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Mert, kornere çeldi.


Stat: Şükrü Saracoğlu


Hakemler: Ovidiu Alin Hetagan xx, Octavian Şovre xx, Sebastian - Eugen Gheorghe xx


Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Kaan xx, Merih xx, Umut xx, Ozan xx, Mahmut xx, Emre xxx, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk x, Burak xx


Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Okay, Ömer, Yusuf, Ozan, Enes, Kenan, Nazım, Deniz, İrfan Can


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Arnavutluk: Strakosha xx, Djimsiti xx, Dermaku xx, Ismajli xx, Veseli xx, Bare xx, Gjasula xx, Lenjani xx, Çikalleshi xx, Manaj xx, Memushaj xx


Yedekler: Berisha, Selmani, Ramadani, Memolla, Selahi, Mihaj, Trashi, Qose, Balaj, Seferi, Roshi, Abrashi


Teknik Direktör: Edoardo Reja


Sarı kartlar: Dermaku, Bare, Memushaj (Arnavutluk) Merih, Kaan (Türkiye) - İSTANBUL

Arnavutluk, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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