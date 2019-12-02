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Euro 2020 elemelerinde 9. hafta sonuçları

6 saat önce

Euro 2020 elemelerinde 9. hafta 7 maçla başladı. Türkiye EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.

Euro 2020 elemelerinde 9. hafta sonuçları, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. haftası, 7 maçla başladı. Türkiye EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.


Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak EURO 2020'ye kalmayı garantiledi.

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Türkiye, Futbol, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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