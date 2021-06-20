EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 yendi

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya, Allianz Arena'da oynanan mücadelede Portekiz'le karşılaştı. Kıran kırana bir mücadele sonrasında Panzerler, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

PORTEKİZ'DEN KENDİ KALESİNE 2 GOL

Müthiş bir tempoyla başlayan karşılaşmada Portekiz, 15. dakikada Cristiano ronaldo'yla 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Almanya, Ruben dias ve Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda Almanya 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada Gosens'le skoru 4-1'e getirdi. Portekiz'de Jota 67. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.