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EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 yendi - Son Dakika

EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 yendi

20.06.2021 09:51

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Maç Almanya'nın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Müthiş bir futbol şölenine sahne olan mücadelenin ardından Panzerler gruptaki ilk galibiyetini alırken, Portekiz ise 3 puanda kaldı. Almanlar bu karşılaşmada attığı 4 golle, bir turnuvada 300 gol barajını geçen ilk Avrupa ülkesi olarak tarihe adını yazdırdı.

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya, Allianz Arena'da oynanan mücadelede Portekiz'le karşılaştı. Kıran kırana bir mücadele sonrasında Panzerler, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

PORTEKİZ'DEN KENDİ KALESİNE 2 GOL

Müthiş bir tempoyla başlayan karşılaşmada Portekiz, 15. dakikada Cristiano ronaldo'yla 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Almanya, Ruben dias ve Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda Almanya 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada Gosens'le skoru 4-1'e getirdi. Portekiz'de Jota 67. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 yendi

Portekiz, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 yendi - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 yendi - Son Dakika
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