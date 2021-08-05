Irkçı saldıların bedeli ödenmeye başlandı. İngiltere Milli Takımı'nın yıldız futbolcuları, İtalya maçından sonra adeta kabusu yaşadı. Finalin kaybedilymesiyle başta siyahi futbolcular olmak üzere takımın çoğunluğuna ağza alınmayacak hakaretler ve saldırılar yapıldı. Bunlardan en çok Saka, Sancho ve Rashford etkilendi.
Saka, Sancho ve Rashford'ın ailelerine da ağır hakaretler edildi. Şehir duvarlarına utandıracak cinsten şeyler yazıldı. Hatta Rashford'ın fotoğrafına dışkı yapıştırıldı. İngiltere'de saldırı yapan 11 kişi hakkında tutuklama kararı alındığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › EURO 2020 finalinde İngiltere Milli Takımı oyuncuları Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırılar yapan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika Spor