Son Dakika Haberleri: EURO 2020 Grup Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor EURO 2020 Grup Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (Maç devam ediyor)

EURO 2020 Grup Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (Maç devam ediyor)

52 dakika önce

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Grup Eleme maçında Türkiye, Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor.

EURO 2020 Grup Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Grup Eleme maçında Türkiye, Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Arnavutluk, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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