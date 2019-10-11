EURO 2020 Grup Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (Maç devam ediyor)
52 dakika önce
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Grup Eleme maçında Türkiye, Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Grup Eleme maçında Türkiye, Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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