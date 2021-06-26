EURO 2020 heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor

Avrupa Şampiyonası'na bugün son 16 turunda oynanacak iki karşılaşmayla tekrar start veriliyor. Günün ilk karşılaşması Galler ile Danimarka arasında. MÜcadelede 19.00'da başlayacak. Günün ikinci maçı ise saat 22.00'de İtalya ve Avusturya arasında oynanacak.

EURO 2020'de grup maçlarının ardından heyecan devam ediyor.Son 16 turu iki maçla başlayacak. TURU GEÇEN ÇEKYA-HOLLANDA GALİBİYLE EŞLEŞECEK Günün ilk karşılaşması Galler ile Danimarka arasında. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı maç 19.00'da başlayacak. Christian Eriksen hariç Danimarka maça tam kadro çıkacak. Galler'de ise Ampadu cezalı. Galler'in sahaya Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore'dan oluşan 11'le çıkması bekleniyor. Danimarka'nın muhtemel 11'i ise Schmeichel; Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass; Højbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard, Braithwaite'ten oluşuyor. Turu geçecek takım, Hollanda - Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin kazananıyla çeyrek finalde karşılaşacak. BELÇİKA-PORTEKİZ'DEN GELENLE RAKİP OLACAKLAR Günün ikinci maçında ise İtalya ile Avusturya, Londra'daki Wembley Stadı'nda tur arayacak. Maçın başlama saati 22.00. İtalya'da Florenzi ve Chiellini, Avusturya'da ise Lazaro'nun sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör Roberto Mancini'nin sahaya Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne 11'ini çıkarması bekleniyor. Avusturya'nın muhtemel 11'i ise: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic'ten oluşuyor. Oynadığı son 30 maçı da kaybetmeyen İtalya, tarihin en uzun yenilmezlik serisine sahip olmak için sahaya çıkacak. Turu geçen takım çeyrek finalde Belçika- Portekiz maçının galibiyle mücadele edecek.

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