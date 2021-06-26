EURO 2020 heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor

EURO 2020'de grup maçlarının ardından heyecan devam ediyor.Son 16 turu iki maçla başlayacak.
Günün ilk karşılaşması Galler ile Danimarka arasında.
Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı maç 19.00'da başlayacak.
Christian Eriksen hariç Danimarka maça tam kadro çıkacak. Galler'de ise Ampadu cezalı.
Galler'in sahaya Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore'dan oluşan 11'le çıkması bekleniyor.
Danimarka'nın muhtemel 11'i ise Schmeichel; Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass; Højbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard, Braithwaite'ten oluşuyor.
Turu geçecek takım, Hollanda - Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin kazananıyla çeyrek finalde karşılaşacak.
Günün ikinci maçında ise İtalya ile Avusturya, Londra'daki Wembley Stadı'nda tur arayacak. Maçın başlama saati 22.00.
İtalya'da Florenzi ve Chiellini, Avusturya'da ise Lazaro'nun sakatlığı bulunuyor.
Teknik direktör Roberto Mancini'nin sahaya Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne 11'ini çıkarması bekleniyor.
Avusturya'nın muhtemel 11'i ise: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic'ten oluşuyor.
Oynadığı son 30 maçı da kaybetmeyen İtalya, tarihin en uzun yenilmezlik serisine sahip olmak için sahaya çıkacak.
Turu geçen takım çeyrek finalde Belçika- Portekiz maçının galibiyle mücadele edecek.
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