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EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi - Son Dakika

EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi

12.07.2021 16:54

EURO 2020 sona erdi. Avrupa Şampiyonasının galibi olan İtalya İngiltere'yi mağlup ederek 34 milyon euro kazandı. Bonuslar, sponsorluklar ve primlerle İtalya'nın geliri 100 milyon euroyu bulurken, Türkiye ise EURO 2020'nin en az kazanan iki takımından biri oldu. Milli Takım, toplamda 9.2 milyon euro gelirle sınıfta kaldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı. İtalya pazar akşamki zaferle UEFA'dan 34 milyon Euro kazandı. Kaybeden İngiltere ise toplamda 29 milyon Euro'luk ödüle sahip oldu. İtalyanların sponsorluklar ve ticari gelirlerle kazancının 100 milyon Euro'yu bulacağı tahmin ediliyor.

PARA ÖDÜLLERİ NASIL DAĞITILDI?

İtalyanlar, UEFA'nın dağıttığı ödüllerle kasayı doldurdu. Gruplara katılım payı olarak İtalyanlar ilk etapta 9.2 milyon Euro gelir sağladı. Milli Takımımızın da bulunduğu grupta 3 maçını da kazanan İtalyanlar bu galibiyetlerden toplam 4.5 milyon Euro gelir sağlamayı başardı. İtalya son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek 2 milyon Euro daha kazanmayı başardı. İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi Belçika oldu. İtalyanlar güçlü takibini de kupa dışında bırakarak 3.2 milyon Euro daha kazandı.

KUPA PRİMİ 10 MİLYON EURO

İtalya yarı finalde ise bu kez karşısında İspanya vardı. Rakibini penaltı vuruşları sonrası eleyen İtalyanlar bu turdan da 5 milyon Euro kazanmayı bildi. Finalde ise seyirci üstünlüğü bulunan İngilizlerle karşılaşan İtalya yine penaltılarla rakibini geçmeyi başardı ve 10 milyon Euro'luk kupa primini de aldı. Böylece İtalya turnuvada toplam 34 milyon Euro'luk performans ödülü kazanmış oldu.

100 MİLYON EURO GELİR

İtalya'nın bu zaferi sponsorluk ve ticari ürün satışlarına da yansıdı. 1 aydır Avrupayı kasıp kavuran Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sponsorların yeni hedefi İtalyanlar oldu. İtalya Futbol Federasyonu mevcut sponsorlarla yaptığı anlaşmalar gereği birçok alanda bonus kazandı. Forma sponsorundan içecek sponsoruna kadar İtalyanlar 10 farklı alanda markalardan destek alıyor. Her bir sponsorluk sözleşmesinde ise turnuvalarda kazanılacak kupalara göre bonus maddeleri bulunuyor. Buna bir de İtalya Milli Takımı'nın ticari ürün satışı yaptığı nokstalar ekleniyor. Böylece Euro 2020'den İtalyanların yaklaşık 100 milyon Euro gelir sağlayacağı belirtiliyor.

EN AZ KAZANAN TÜRKİYE

Euro2020'yi tek gol ve sıfır puan ile tamamlayan Mİlli Takımımız en az gelir elde eden 2 takımdan biri oldu. Milli Takımımız turnuvaya katılım gösterdiği için ayakbastı parası olarak 9.2 milyon Euro gelir sağladı. Ancak turnuvada puan alamadığı için başka bir gelir elde edemedi. Böylece Milli Takımımız Kuzey Makedonya ile aynı gelirde kalarak en az kazanan iki takımdan biri oldu.

EURO 2020 PARA ÖDÜLLERİ

Katılım ücreti: 9.25 milyon Euro

Grup maçı beraberliği: 750 bin Euro

Grup maçları galibiyeti: 1.5 milyon Euro

Son 16 turu: 2 milyon Euro

Çeyrek final: 3 milyon 250 bin Euro

Yarı final: 5 milyon Euro

Turnuva ikincisi: 7 milyon Euro

Şampiyon: 10 milyon Euro

(Ajansspor)

EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi

Euro 2020, England, İtalya, Euro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: Masraflara yetmediyse senol hoca ve futbolcular cebinden para koysun reklam.gelirlerine el konsun biri guymak yeme derdınde biri kot satma derdinde niri sanal para derdinde anca reklamlarda.oynarlar Cevap Yaz 55 3 Yayından Kaldır
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