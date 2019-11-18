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EURO 2020 için son biletler!

6 saat önce

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.

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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.


Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.


Gruplarda yarın tamamı TSİ 22.45'te oynanacak son maçların programı şöyle:


C Grubu


Hollanda-Estonya


Almanya-Kuzey İrlanda


E Grubu


Galler-Macaristan


Slovakya-Azerbaycan


G Grubu


Polonya-Slovenya


Letonya-Avusturya


Kuzey Makedonya-İsrail


I Grubu


Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi


San Marino-Rusya


İskoçya-Kazakistan


Milli Takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:55 
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