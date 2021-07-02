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EURO 2020: İngiltere taraftarlarının İtalya'da oynanacak çeyrek final biletleri iptal edildi - Son Dakika
BBC

EURO 2020: İngiltere taraftarlarının İtalya'da oynanacak çeyrek final biletleri iptal edildi

02.07.2021 13:32
EURO 2020: İngiltere taraftarlarının İtalya'da oynanacak çeyrek final biletleri iptal edildi, System.String[]

İtalya'da bu hafta sonu yapılacak olan EURO 2020 çeyrek final maçı öncesi İngiltere'den taraftarların satın aldığı biletler iptal edildi.

İtalya'da bu hafta sonu yapılacak olan EURO 2020 çeyrek final maçı öncesi İngiltere'den taraftarların satın aldığı biletler iptal edildi.

İtalya hükümeti, Cumartesi akşamı Roma'da oynanacak Ukrayna-İngiltere maçına İngiltere'den gelecek taraftarların Covid-19 tedbirlerini ihlal etmesi endişesiyle bu kararı aldı. İtalya'nın talebine UEFA'nın onay vermesiyle, geçen Pazartesi'den itibaren İngiltere'de yaşayanlara satılan Ukrayna-İngiltere maçı biletleri geçersiz kılındı.

İtalya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'den gelen kişilerin 5 gün karantinada kalması gerekiyor. Ancak EURO 2020 maçı için İngiltere'den gelecek taraftarların bu kuralı ihlal etmesi ihtimali ve kontrollerin güç olacağı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı "özel bir biletleme politikası" uygulama kararı aldı.

İtalya'nın talebi üzerine UEFA, Pazartesi gece yarısından itibaren İngiltere'de yaşayanlara satılan biletleri iptal etmenin yanı sıra bilet satış ve transferi işlemlerini de Perşembe gününden itibaren durdurdu.

İptal edilen bilet sayısı net olarak bilinmiyor. Roma Olimpiyat Stadyumu'na kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen yaklaşık 16 bin seyirci alınacak. Bunların 2 bin kadarının İngiltere'de satılan biletler olduğu hesaplanıyor.

İtalyan basınına göre, İngiltere taraftarlarının yasakları ihlal etme girişiminde bulunması ihtimaline karşı havalimanları, kara ve demiryollarında kontroller de artırıldı.

Bu kararlar İtalyan basınında "Delta varyantı alarmı: İngiliz taraftarların biletleri iptal edildi", "Roma kilit altında, taraftarlar durduruldu" gibi başlıklarla yer aldı.

Türkiye'den taraftarlar da gelememişti

İtalya'daki Covid-19 tedbirleri nedeniyle 11 Haziran'da Roma'da yapılan Türkiye-İtalya maçına Türkiye'den taraftarların gelmesi de mümkün olmamıştı. EURO 2020 açılış maçı olan Türkiye-İtalya karşılaşmasında, Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden ise Türkiye taraftarları gelebilmişti.

Yarınki Ukrayna maçında da, başta İtalya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının stadyumda takımlarını desteklemesi bekleniyor.

İtalya hükümeti, İngiltere'de Delta varyantının etkisiyle vaka sayılarının arttığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da yapılacak EURO 2020 final maçının bu ülkeden alınması gerektiğini de savunuyordu. Başbakan Mario Draghi geçen hafta yaptığı bir açıklamada, "Finalin vakaların hızla arttığı bir yerde yapılmaması için çalışacağım" demişti.

UEFA ise kalan tüm maçların planlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

WHO'dan EURO 2020 etkisi uyarısı

Geçen yıl yapılması planlanırken koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 şampiyonası maçları, 60. yıldönümü kutlaması amacıyla Avrupa çapında 11 farklı kentte yapılıyor.

Salgın devam ederken stadyumlar ve maçların gösterildiği kamusal alanlarda kalabalık grupların toplanması, vaka sayılarında artışa yol açabileceği gerekçesiyle endişeye yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) dün yapılan açıklamada da bu endişe dile getirildi. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Sorumlusu Catherine Smallwood, küçük çaplı da olsa devamlılık gösteren etkinliklerin virüsün yayılmasına neden olduğu uyarısında bulundu.

Sorunun stadyumlardan ibaret olmadığına dikkat çeken Smallwood, "İnsanlar stadyumlara nasıl gidiyor? Kalabalık büyük otobüs konvoylarıyla mı seyahat ediyorlar? Maçları izlemek için kalabalık barlara gidiyorlar mı? Bunları da göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

EURO 2020: İngiltere taraftarlarının İtalya'da oynanacak çeyrek final biletleri iptal edildi

Türkiye, England, İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya EURO 2020: İngiltere taraftarlarının İtalya'da oynanacak çeyrek final biletleri iptal edildi - Son Dakika Dünya

BBC

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