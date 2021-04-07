Euro 2020: İtalya'da Türkiye karşılaşmasıyla başlayacak şampiyonanın seyircili oynanmasına yeşil ışık - Son Dakika
BBC

Euro 2020: İtalya'da Türkiye karşılaşmasıyla başlayacak şampiyonanın seyircili oynanmasına yeşil ışık

07.04.2021 12:52
Euro 2020: İtalya'da Türkiye karşılaşmasıyla başlayacak şampiyonanın seyircili oynanmasına yeşil ışık, System.String[]

İtalyan hükümeti, 11 Haziran'da İtalya-Türkiye karşılaşmasıyla başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın seyircili oynanması için yeşil ışık yaktı.

İtalyan hükümeti, 11 Haziran'da İtalya- Türkiye karşılaşmasıyla başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın seyircili oynanması için yeşil ışık yaktı.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Sağlık Bakanı'nın kendisine yolladığı mektupla Roma'da oynanması planlanan 4 maçın belirli tedbirlerle seyircili oynanmasına onay verdiğini söyledi.

La Repubblica gazetesine göre Federasyon Başkanı Gravina, maçlara stadyum kapasitesinin yüzde 25-40'ı kadar seyirci alınması talebinde bulunmuştu. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan maçlara yüzde 25 kapasiteye denk gelen 15 bin seyirci alınması planlanıyor.

Nihai kararın ve alınacak tedbirlerinse koronavirüs salgınına karşı önlemleri belirleyen Bilimsel-Teknik Heyet'in bu ay içindeki toplantısında kararlaştırılması bekleniyor.

La Repubblica'ya göre olası tedbirler arasında, Covid-19 aşısı yaptırmış olan ya da negatif test sonucu sunan taraftarların stada kabul edilmesi gibi seçenekler de yer alıyor.

Roma'da dört maç

Roma'da, İtalya-Türkiye açılış maçının yanı sıra 16 Haziran'da İtalya- İsviçre ve 20 Haziran'da İtalya- Galler karşılaşmaları ile 3 Temmuz'da bir çeyrek final maçının da yapılması öngörülüyor.

Geçen yıl Haziran ayında Roma'da başlaması planlanan Euro 2021, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmişti.

Şampiyona maçlarının Londra, Glasgow, Dublin, Amsterdam, Kopenhag, St Petersburg, Bilbao, Münih, Budapeşte, Bakü, Roma ve Bükreş'te oynanması planlanıyor. Maçlara seyirci alınıp alınmayacağı konusunda kararın bu ay içinde çıkması bekleniyor.

Öte yandan İtalya'da hükümetin Euro 2020 maçlarının seyircili oynanmasına yeşil ışık yakması üzerine gösteri dünyasından tepkiler de geldi. Müzik Sektörü Federasyonu yöneticisi Enzo Mazza, konserlere izin verilmezken maçların seyircili oynanmasının "kabul edilemez bir ayrımcılık" olduğunu söyledi.

Mazza, "Gösteri dünyası yeniden açılma planlarını sorduğunda, aşı kampanyasında durumun ne olacağının henüz bilinmediği cevabını alıyor. Bu durumda Haziran ayı için Avrupa Futbol Şampiyonası'nda seyircilerin alınmasından bahsedilmesi şaşırtıcı" dedi.

Euro 2020: İtalya'da Türkiye karşılaşmasıyla başlayacak şampiyonanın seyircili oynanmasına yeşil ışık
Euro 2020: İtalya'da Türkiye karşılaşmasıyla başlayacak şampiyonanın seyircili oynanmasına yeşil ışık

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Son Dakika Dünya Euro 2020: İtalya'da Türkiye karşılaşmasıyla başlayacak şampiyonanın seyircili oynanmasına yeşil ışık - Son Dakika Dünya

BBC

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