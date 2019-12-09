Son Dakika Haberleri: Euro 2020 katılacak olan Rusya neden 2022 Dünya Kupası'ndan dışlandı
Son Dakika Dünya Euro 2020 katılacak olan Rusya neden 2022 Dünya Kupası'ndan dışlandı - Son Dakika Dünya

Euro 2020 katılacak olan Rusya neden 2022 Dünya Kupası'ndan dışlandı

6 saat önce

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping skandalı nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilen "Rusya'nın Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabileceği" kararına açıklık getirdi. WADA bu turnuvaların bölgesel bazda ve sadece tek bir spor dalıyla alakalı olduğunu söyledi

Euro 2020 katılacak olan Rusya neden 2022 Dünya Kupası'ndan dışlandı, System.String[]

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping skandalı nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilen " Rusya'nın Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabileceği" kararına açıklık getirdi.


WADA, Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat oyunları ve uluslararası turnuvalardan men ettiğini duyurmuş ancak Euro 2020 ve 2021'deki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmasına izin vereceklerini belirtmişti.

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Avrupa, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:29 
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