EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi - Son Dakika Spor

EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendi.

EURO 2020, koronavirüs yüzünden 1 yıl ertelendi, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, Avrupa genelinde hızla yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "küresel salgın" ilan edilen virüsün etkilerini görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

12 farklı ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Bilet sahiplerinin, 2021'deki turnuvaya katılmamaları halinde paralarının iade edileceği belirtildi.

Hazırlık maçları da dahil gerek milli takım gerek kulüp düzeyindeki tüm UEFA organizasyonları ve karşılaşmaları, ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar durduruldu.

Mart ayının sonunda oynanması gereken EURO 2020 play-off mücadeleleri ve uluslararası hazırlık maçları da durumun incelenmesi kaydıyla haziran ayının başına alındı.

Bu sezonun fikstürünün nasıl yapılacağı konusunda çözüm aramak için ise Avrupa'daki lig ve kulüplerin temsilcilerinden bir çalışma grubu oluşturuldu.

Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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