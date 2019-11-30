EURO 2020 kura çekiminin ardından

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, İsviçre ve Galler ile yer aldıkları A Grubu'ndaki ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Nihat Özdemir, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İtalya ile EURO 2020'nin açılış maçı oynayacaklarının altını çizerek konuşmasına başlayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Evet prestij maçı bizim için çok önemli. Açılış maçını bütün dünya izleyecek. Türk Milli Takımı'nı izleyecekler. Gruplarda da hep ismimizden bütün dünyaya bahsettirdik. Tarihimizde hiç yenemediğimiz Fransa'yı Konya'da yenerek grupta iddialı hale geldik, Paris'te de rövanşı vermedik. İtalya'yı da geçmişimizde resmi maçlarda yenmedik diye tahmin ediyorum, belki açılış maçında yenmek kısmet olabilir. Takımımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. İnşallah ilk maçtan iyi bir netice alabiliriz diye ümit ediyorum. Arkasından iki maçımızı hepimizin her zaman konuştuğumuz gibi 'iki millet tek devlet' dediğimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağız. Bakü'yü ayrı bir şehir olarak düşünmüyorum, Türkiye'nin bir ili gibi düşünüyorum. Orada iki önemli maçımız var, Galler ve İsviçre ile. Ana hedefimiz burada gruptan çıkmaktır, ondan sonra da Allah yardım eder, Allah Kerim diyerek yolumuza devam edeceğiz. Birinci hedefimiz bu gruptan çıkmak olmalıdır. Ondan sonra 16 içine gireceğiz, arkasından çeyrek ve yarı final ama bizim birinci hedefimiz milli takımımızın bu gruptan çıkmasıdır."

Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, " Almanya, Fransa ve Portekiz'in yer aldığı F Grubu'nda yer almak da isterdim." sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Kura çekilirken o gruba hiç düşmeyi istemedim. Tabii hocanın görüşüdür, saygı duyarım. Ama bu grup bence iyi, o grup en zor gruplardan bir tanesi. Fransa ile zaten oynamıştık, tekrar oynamak olabilir. Onu istememiştim ben, samimi olarak söylemek gerekirse. Benim istediğim iki üç gruptan bir tanesi buydu ama bunu çok istiyordum, çünkü Azerbaycan var orada. Azerbaycan bizim kardeşimiz bir ülke. Kendi evimizde gibi oynayacağız. Bu takımın ve jenerasyonun orada iyi iş yapacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Servet Yardımcı: "Kura hayırlı olsun, güzel bir kura çektik"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da iyi bir kura çektiklerini aktararak, "Başkanımızın söylediği gibi bizim için rakip önemli değildi. Hangi grubu seçeceğimizi çok düşünmüştük. Milli takımımız heyecanlandıran, umut veren bir takım. Herkesin moral kaynağı, dolayısıyla açılış maçını bizim oynamamız çok büyük bir prestij. Diğer iki maçı evimizde oynayacağız Azerbaycan'da. Dolayısıyla umutla bakıyoruz, milli takımımız çok önemli bir ahenk yakaladı. Her maçını alabilecek umudu yaşatıyor hepimize. Kura hayırlı olsun, güzel bir kura çektik." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, Türkiye'nin 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliğinin ardından, 12 Haziran'da da EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak olmasının önemine değinerek, "Şampiyonlar Ligi finali dünyanın en önemli finali. 30 Mayıs Cumartesi günü. Dolayısıyla İstanbulumuzun tanıtımı için çok önemli. İki hafta sonra da İtalya'da ülkemizi tanıtacağız. Türk futbolu ve ülkemiz için gurur verici, bizleri heyecanlandıran bir gelişme. Hepimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.