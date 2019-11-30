EURO 2020 kura çekiminin ardından

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kura çekimi sonrasında A Grubu'nda Türkiye ile eşleşen Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs, çok zor bir grupta yer aldıklarını söyledi.

Ryan Giggs, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile grubun geleceği açısından çok önemli bir maç oynayacaklarının altını çizen Giggs, "Türkiye genç bir takım. Elemelerde İzlanda ve Fransa'nın olduğu zor bir grupta iyi işler çıkardılar. Manchester United'da oynadığım dönemden de biliyorum, Türk futbolcular, taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bunu daha önce yaşadım. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk taraftarların tutkusuna da değinen Ryan Giggs, şöyle konuştu:

"Türk taraftarlar konusunda açıkçası çok endişelenmiyorum. Ancak onları iyi biliyorum. Futbolculuk dönemimde İstanbul'a maça geldiğimizde daha havaalanında 'Cehenneme hoşgeldiniz' diyerek baskı yapmaya başlarlardı. Ama bu durum çok güzel. Ayrıca bizim taraftarlarımız da çok mükemmel. Bizim taraftarlarımız ve Türk taraftarlar bir araya geldiğinde mükemmel bir atmosfer oluşacaktır. Bu da iyi bir oyun olmasını sağlar. Çok zor bir grup olduğunu düşünüyorum. İtalya grubun favorisi durumunda. İyi ve genç bir oyuncu grubuna sahipler ve gol konusunda da iyiler. Biz, Türkiye ve İsviçre ile birlikte gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz."