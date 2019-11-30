Son Dakika Haberleri: EURO 2020 kura çekiminin ardından - İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic
Son Dakika Spor EURO 2020 kura çekiminin ardından - İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic - Son Dakika Spor

EURO 2020 kura çekiminin ardından - İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020), A Milli Futbol Takımı ile birlikte A Grubu'nda yer alan İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, Türkiye ile çok zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020), A Milli Futbol Takımı ile birlikte A Grubu'nda yer alan İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, Türkiye ile çok zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

Vladimir Petkovic, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekiminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim için çok zor olacak. Türkiye Milli Takımı çok iyi bir eleme grubu geçirdi ve çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını gösterdiler. Yeni oyuncularla, jenerasyonu değiştirdiklerini de gösterdiler. Oynayacağımız maçın bizim açımızdan çok zor olacağını söyleyebilirim ancak tabii ki imkansız bir maç olmayacaktır, bunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çalıştığını ve Türk futbolunu iyi tanıdığının altını çizen Petkovic, şöyle konuştu:

"Çok uzun zaman önce Türkiye'de görev yaptım. Samsunspor'u çalıştırdığım dönemden, Şenol Güneş'i biliyorum. Kendisi Trabzonspor'un başındayken birçok önemli maç kazandı. Sonrasında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı. Kendisinin iyi bir futbol anlayışı var."

EURO 2020 kura çekiminin ardından - İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic

Türkiye, İsviçre, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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