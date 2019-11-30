Son Dakika Haberleri: EURO 2020 kura çekiminin ardından - İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini
Son Dakika Spor EURO 2020 kura çekiminin ardından - İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini - Son Dakika Spor

EURO 2020 kura çekiminin ardından - İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020), A Milli Futbol Takımı ile A Grubu'nda yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Türkiye ile eşleşmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020), A Milli Futbol Takımı ile A Grubu'nda yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Türkiye ile eşleşmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Roberto Mancini, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekiminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kuradan dolayı çok mutluyum. İstanbul'da birçok arkadaşım var. Bu nedenle Türkiye ile aynı grupta olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvanın formatını beğendiğini kaydeden Mancini, "Bu turnuvayı sevdim. Birçok ülke vatandaşı bu organizasyon şekliyle birlikte bu organizasyonu izleme şansı bulacak. Bu organizasyonu düzenlemediğiniz zaman birçok insan bu maçları izleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç jenerasyonu ile çok başarılı olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim grubumuzda çok zorlu maçlar oynanacak. Türkiye, Galler ve İsviçre oldukça iyi takımlara sahipler. Türkiye'yi iyi biliyorum ve yeni jenerasyonu, genç oyuncuları, oldukça iyi futbolculardan oluşuyor. Bunu zaten eleme maçlarında Fransa karşısında çok iyi işler çıkardıklarında da gördük."

Mancini, bir Rumen gazetecinin de Romanya'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'larından turnuvaya katılma hakkı elde edip edemeyeceği yönündeki bir sorusuna ise, "Romanya'nın şansı var ve bu turnuvaya katılabilir. Umarım katılırlar. Bu turnuvada olmayı hak ediyorlar." yanıtını verdi.

EURO 2020 kura çekiminin ardından - İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini

Roberto Mancini, Türkiye, Avrupa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:49 Kaynak: AA
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