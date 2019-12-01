Son Dakika Haberleri: Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı
Son Dakika Spor Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı - Son Dakika Spor

Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı

6 saat önce

UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu.

Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı, System.String[]

UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:


A Grubu


12 Haziran 2020: Türkiye- İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)


13 Haziran 2020: Galler- İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)


17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)


17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)


21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)


21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)


B Grubu


13 Haziran 2020: Belçika- Rusya (Saint Petersburg Stadı)


13 Haziran 2020: Danimarka- Finlandiya (Parken Stadı)


17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)


18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)


22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)


22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)


C Grubu


14 Haziran 2020: Hollanda- Ukrayna (Johan Cruyff Arena)


14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )


18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)


18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )


22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)


22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )


D Grubu


14 Haziran 2020: İngiltere- Hırvatistan (Wembley Stadı)


15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)


19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)


19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)


23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)


23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)


E Grubu


15 Haziran 2020: İspanya- İsveç (San Mames Stadı)


15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)


19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)


20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)


24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)


24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)


F Grubu


16 Haziran 2020: Fransa- Almanya (Futbol Arena Münih)


16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)


20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)


20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)


24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)


24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: "Türk taraftarlar çok ateşli"
EURO 2020 kura çekiminin ardından Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 06:33:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]