Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı

UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:



A Grubu



12 Haziran 2020: Türkiye- İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)



13 Haziran 2020: Galler- İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)



17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)



17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)



21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)



21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)



B Grubu



13 Haziran 2020: Belçika- Rusya (Saint Petersburg Stadı)



13 Haziran 2020: Danimarka- Finlandiya (Parken Stadı)



17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)



18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)



22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)



22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)



C Grubu



14 Haziran 2020: Hollanda- Ukrayna (Johan Cruyff Arena)



14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )



18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)



18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )



22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)



22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )



D Grubu



14 Haziran 2020: İngiltere- Hırvatistan (Wembley Stadı)



15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)



19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)



19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)



23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)



23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)



E Grubu



15 Haziran 2020: İspanya- İsveç (San Mames Stadı)



15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)



19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)



20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)



24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)



24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)



F Grubu



16 Haziran 2020: Fransa- Almanya (Futbol Arena Münih)



16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)



20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)



20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)



24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)



24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)