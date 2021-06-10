EURO 2020'nin açılış maçı için Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor

Stat etrafındaki parmaklıklara EURO 2020 pankartları asılırken, taraftarların ve yetkililerin giriş yapacağı alanlarda da son düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Türkiye ile İtalya 'nın karşı karşıya geleceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı 'nda son hazırlıklar yapılıyor.

Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu