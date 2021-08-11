EURO 2020'nin ardından Instagram'a yeni özellik: Nefret söylemleri sınırlandırılacak - Son Dakika

EURO 2020 finalinin ardından İngiltere takımındaki siyahi futbolcuların taciz edilmesi üzerine sosyal medya platformu Instagram'a yeni bir özellik getirilirken, söz konusu özellik kapsamında nefret söylemlerinin sınırlandırılacağı duyuruldu.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, uygulamanın kötüye kullanılmasına yönelik önlemler almaya devam ediyor. Instagram'a nefret söylemlerine sınırlandırma getirilmesine imkan tanıyan yeni bir özellik getirildiği duyuruldu. Söz konusu özellik kapsamında özellikle ünlü kullanıcılar, kendilerini takip etmeyen veya yeni takip etmeye başlayan kişilerin yorumlarını ve mesajlarını otomatik olarak gizlendiği için doğrudan göremeyecek.

Instagram'dan yapılan açıklamada, yeni özellikle kullanıcıların paylaşımları altında "bir anda biriken" nefret söylemleri ile yorum kısmının kötüye kullanımına engel olmanın amaçlandığı belirtildi. Örnek olarak EURO 2020 finalinin ardından uygulama üzerinden yapılan ırkçı paylaşımlar gösterilirken, İngiltere'nin penaltı atışlarındaki başarısızlığı nedeniyle siyahi oyuncuların sosyal medya platformlarında ırkçı tacize maruz kaldığı ifade edildi. Kullanıcıların uzun süredir takipçisi olan kişilerden gelen yorum ver mesajları görebileceğini belirten Instagram, yeni özellikle kullanıcıların "ani olumsuz ilgiden" korunmasını sağlamayı umduklarını söyledi. Kullanıcılara rahatsız edici yorumlar yapmakta ısrar etmeleri durumunda yapılan uyarıların sertleştiğini vurgulayan Instagram, nefret söylemlerinin uyarılara rağmen tekrarlanması halinde hesapların silinebileceği konusunda uyardı.

KÖTÜ NİYETLİ KELİMELER, HASHTAG'LER VE EMOJİLERİN LİSTESİ DE GENİŞLETİLDİ

Şirket ayrıca, daha önce duyurduğu "gizli sözler" sisteminin dünya genelinde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Kullanıcılara gelen kötü niyetli mesajları filtrelemek için sistemin otomatik olarak engellediği kelimeler, hashtag'ler ve emojilerin listesinin genişletildiği aktarıldı.

Temmuz ayında Instagram, kötüye kullanımı denetlemedeki "hatalarını" kabul etmiş, konuyla daha yakından ilgileneceğine dair söz vermişti. Twitter da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen EURO 2020 finalinin ardından da İngiliz futbolcuları hedef alan 2 binden fazla tweet'i silmişti.

(İHA)