EURO 2020'nin ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA da askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor EURO 2020'nin ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA da askıya alındı - Son Dakika Spor

EURO 2020'nin ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA da askıya alındı

7 saat önce

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.

EURO 2020'nin ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA da askıya alındı, System.String[]

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:34 
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