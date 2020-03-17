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EURO 2020'nin ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA da askıya alındı
7 saat önce
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya aldı
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:34
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