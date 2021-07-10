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EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı - Son Dakika

EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı

10.07.2021 14:12
EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı, System.String[]

İngiliz Daily Star gazetesi, EURO 2020'nin en kötü 11 oyuncusunu seçti. Bu listede Kylian Mbappe, Manuel Neuer, Eden Hazard gibi isimler de yer aldı. Milli Takımımız'dan ise Cengiz Ünder ve kaptan Burak Yılmaz, en kötüler arasında gösterildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın akşam Londra'daki Wembley Stadı'nda saat 22.00'de oynanacak İngiltere- İtalya finaliyle noktalanacak. İlk kez finale çıkan İngiltere mi yoksa bir şampiyonluğu olan ve 4. kez final gören İtalya mı mutlu sona ulaşacak? Bu sorunun cevabını almaya sayılı saatler kaldı.

EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı

TÜRKİYE'DEN İKİ FUTBOLCU

İngilizler de İtalyanlar de finali hak ettikleri konusunda şüphe uyandırmadı. Bireysel ve takım olarak üstün bir performans ortaya koydu. Şampiyonanın en iyi 11'i muhtemelen finalden sonra yapılacak ancak en kötü 11'e dair tespitler çıkmaya başladı.

İngiliz Daily Star gazetesi Euro 2020'nin en kötü 11'i seçti. Ve bu kadroda iki de Türk futbolcu bulunuyor. Bunlar da Cengiz Ünder ile Burak Yılmaz. Daily Star, her iki oyuncunun da hayal kırıklığı yaratan Türkiye'nin çok şey beklediği iki ismin turnuvada çok etkisiz olduğunu yazdı.

EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı

BURAK YILMAZ'A KUĞU ŞARKISI

Cengiz Ünder'in geride kalan sezonu Roma ve Liecester City'de geçirdiği hatırlatılarak, "Şampiyonada kalıcı bir ana imza atamadı" denildi. Gazete, Burak Yılmaz'ın Fransa'da Kylian Mbappe ve Neymar'lı PSG'ye karşı şampiyonluk kazandığı ama Avrupa Şampiyonası'nda kaydadeğer bir şut dahi çekemediğini belirtildi. Gazete, Burak'ın geçen sezonu sanki yedek kulübesinde ısınırak geçirmiş gibi göründüğünü yazdı. 36 yaşındaki yıldızın artık Avrupa Şampiyonası görmesinin zor olduğunu kaydederken, "Ama 2022 Dünya Kupası onun için belki daha iyi bir kuğu şarkısı olabilir" dedi.

EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı

KUĞU ŞARKISI NE DEMEK?

Kuğu şarkısı, kuğunun ölmeden önceki son ve güzel ötüşü anlamında kullanılıyor. Sanat dünyasındaki karşılığı ise bir sanatçının son eseri veya gösterisi anlamını taşıyor. Spordaki karşılığı da son bir zaferle sahalardan çekilmek. Michael Jordon'un 'Son Dans'ı da bu anlamda kullanılabilir. Türkiye, Euro 2020'de grupta oynadığı 3 maçı da kaybedip sadece 1 gol atarak kapattı.

EN FAZLA BİZ VE PORTEKİZ

En kötü İlk 11'de Portekiz'den ve bizden 2'şer futbolcu yer aldı. Portekiz'den Guerreiro ve Bruno, Türkiye'den de Burak ve Cengiz, en kötüler arasında gösterildi.

EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı

İşte o liste: Neuer (Almanya), Mario Fernandes (Rusya), Matthijs de Light (Hollanda), Willi Orban (Macaristan), Raphael Guerreiro (Portekiz), Eden Hazard (Belçika), Bruno Fernandes (Portekiz), Cengiz Ünder (Türkiye), Kylian Mbappe (Fransa), Burak Yılmaz (Türkiye)

EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı

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Son Dakika Spor EURO 2020'nin en kötü ilk 11'inde Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı - Son Dakika Spor


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